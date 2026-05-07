Ученые предупредили о риске магнитных бурь в ближайшие дни XRAS: 7 и 8 мая могут пройти магнитные бури из-за быстрого солнечного ветра

Москва7 мая Вести.Вероятность магнитных бурь и геомагнитных возмущений повысится 7 и 8 мая из-за ожидаемого увеличения скорости солнечного ветра вблизи Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии XRAS.

По оценкам специалистов, в каждый из этих дней вероятность магнитной бури составляет около 33%, еще столько же приходится на вероятность более слабых геомагнитных возмущений. Шанс того, что магнитное поле Земли останется спокойным, также оценивается примерно в треть.

Общая интенсивность события на данный момент оценивается как средняя, умеренная. Следующий, более сильный, период возмущений ожидается с 15 по 18 мая отметили в пресс-службе

Пока солнечная активность остается низкой, однако к концу недели число вспышек может вырасти из-за появления на обращенной к Земле стороне Солнца крупных групп пятен.

Ранее исследователи смогли зафиксировать магнитную бурю, которую спрогнозировали еще в апреле. Она произошла в ночь с 4 на 5 мая.