В ИКИ РАН рассказали о возможных магнитных бурях, которые продлятся 3 дня

Москва10 апр Вести.На Земле ожидаются геомагнитные возмущения и слабые и умеренные магнитные бури. Они продлятся трое суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Причиной магнитных бурь станет корональная дыра на Солнце. Специалисты отмечают, что первые признаки воздействия должны были появиться утром с 06.00 до 09.00 мск, однако пока они не зафиксированы.

Впрочем, воздействие от корональных дыр обычно плохо поддается точному расчету. Это связано и со сложной формой таких структур, и с некоторыми особенностями их влияния на межпланетную среду. В то же время совсем избежать воздействия не получится, хотя есть около 10% шансов, что геомагнитные индексы, хотя и вырастут, но не пересекут границу, отделяющую спокойное состояние магнитного поля от возмущенного говорится в сообщении

Ожидается, что уровень бурь будет находиться в диапазоне G1-G2, что соответствует слабым и средним возмущениям. Сильные магнитные бури, по оценкам ученых, исключены.

Ранее на Солнце зафиксировали мощную вспышку. Ее зарегистрировали под классом М.