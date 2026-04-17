XRAS: в течение суток от корональной дыры на Солнце начнутся магнитные бури

Москва17 апр Вести.Лаборатория солнечной астрономии XRAS предупреждает о магнитных бурях, которые начнутся в течение ближайших суток из-за корональной дыры на Солнце.

Ученые пояснили, что эта дыра существует на Солнце уже несколько месяцев и периодически возвращается к Земле с интервалом около 27 дней. В этом году так уже было, например, в феврале.

И в том, и в другом случае появление объекта напротив Земли запускало магнитные бури уровня G1-G2 говорится в публикации

Примерно такой же прогноз выдан и на этот раз, предупредили в XRAS.

Там также отметили, что "в потоке быстрого ветра" наша планета будет находиться около недели, но наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток: 18 и 19 апреля. Однако уже с понедельника, 20 апреля, магнитное поле Земли придет в равновесие с внешней средой, и активная фаза геомагнитного шторма закончится.