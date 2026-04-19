Москва19 апр Вести.На Земле продолжаются геомагнитные возмущения, связанные с воздействием корональной дыры. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, уровень активности сейчас колеблется в диапазоне G1–G2, что соответствует слабым и местами умеренным магнитным бурям.

Ученые отмечают, что за последние сутки был зафиксирован лишь один заметный пик полярных сияний. Он пришелся на дневное время, из-за чего явление оказалось практически незаметным для большинства наблюдателей.

При этом вероятность новых всплесков сохраняется. По прогнозам специалистов, усиление активности возможно уже вечером, что теоретически может создать условия для появления полярных сияний в ночное время.

Ожидается, что геомагнитная обстановка начнет постепенно стабилизироваться уже завтра. Однако влияние корональной дыры полностью ослабнет только к середине недели.

В субботу, 18 апреля, на Земле началась вторая за месяц магнитная буря минимального уровня. По оценкам ученых, нестабильная геомагнитная обстановка может сохраняться от пяти до семи суток.