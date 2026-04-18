На Земле началась вторая за месяц магнитная буря

Москва18 апр Вести.На Земле началась магнитная буря минимального уровня G1. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По оценкам специалистов, нестабильная геомагнитная обстановка может сохраняться от пяти до семи суток, однако наиболее активная фаза продлится первые один-два дня и придется на выходные.

В этот период геомагнитный индекс может эпизодически повышаться до уровня G2, что соответствует бурям средней интенсивности.

Текущее событие стало второй магнитной бурей в апреле. Первая наблюдалась в период с 2 по 4 апреля и тогда достигала уровня, близкого к G3, что соответствует сильным геомагнитным возмущениям.

Эксперты также отмечают, что уже к концу текущего дня, с наступлением темного времени суток, у жителей северных и северо-западных регионов появится шанс наблюдать полярные сияния.

По мнению президента Российской академии наук Геннадия Красникова, влияние вспышек на здоровье людей существует, однако оно не велико. Они имеют куда большее влияние на спутники, обеспечивающие интернет, связь, навигацию и другие функции. Какая-то связь есть, но она не настолько велика, как считают люди, заявил Геннадий Красников.