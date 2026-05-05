Ученые зафиксировали магнитную бурю, спрогнозированную еще в апреле ИКИ РАН: на Земле произошла магнитная буря уровня G2

Москва5 мая Вести.В ночь с 4 на 5 мая на Земле произошла магнитная буря средней силы, достигшая уровня G2 и спрогнозированная еще 30 апреля. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, геомагнитные возмущения были вызваны выбросом корональной плазмы.

В ночь с 4 на 5 мая на фоне ожидавшейся все майские праздники "зеленой улицы" начались довольно заметные магнитные бури, которые на пике, пришедшемся примерно на полночь, достигли уровня G2 (средние бури) отметили в пресс-службе

Несмотря на относительно слабую активность, буря сопровождалась полярными сияниями, которые достигли восьмого уровня по десятибалльной шкале.

Специалисты также отметили, что событие завершилось и, по текущим прогнозам, в ближайшее время не возобновится. При этом новая волна активности возможна в течение трех-четырех дней.

Ранее в ИКИ РАН сообщали, что на Земле продолжаются геомагнитные возмущения. Их связывали с воздействием корональной дыры.