Москва5 маяВести.В ночь с 4 на 5 мая на Земле произошла магнитная буря средней силы, достигшая уровня G2 и спрогнозированная еще 30 апреля. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, геомагнитные возмущения были вызваны выбросом корональной плазмы.
В ночь с 4 на 5 мая на фоне ожидавшейся все майские праздники "зеленой улицы" начались довольно заметные магнитные бури, которые на пике, пришедшемся примерно на полночь, достигли уровня G2 (средние бури)отметили в пресс-службе
Несмотря на относительно слабую активность, буря сопровождалась полярными сияниями, которые достигли восьмого уровня по десятибалльной шкале.
Специалисты также отметили, что событие завершилось и, по текущим прогнозам, в ближайшее время не возобновится. При этом новая волна активности возможна в течение трех-четырех дней.
Ранее в ИКИ РАН сообщали, что на Земле продолжаются геомагнитные возмущения. Их связывали с воздействием корональной дыры.