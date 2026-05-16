Магнитные бури наблюдались на Земле всю минувшую ночь ИКИ РАН сообщил о магнитных бурях утром 16 мая

Москва16 мая Вести.Магнитные бури наблюдались с вечера пятницы, 15 мая по утро субботы. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованному графику, уровень бурь варьировался между G1 (слабая) и G2 (средняя). Пик волнений наблюдался примерно с полуночи 16 мая.

На текущий момент буря стихла, но магнитосфера по-прежнему остается возбужденной. Геомагнитные индексы расположились в "желтой" зоне.

Накануне в ИКИ РАН сообщали о начале этой магнитной бури и прогнозировали ее веротяную мощность в среднем диапазоне — G1-G2.