Москва8 июн Вести.Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) сообщает, что в течение сегодняшнего дня, 8 июня, ожидается начало сильной магнитной бури.

Эксперты отмечают, что ее вероятность на сегодня оценивается в 96%, а в 85% оцениваются шансы на то, что событие продлится более суток и зацепит еще и завтрашний день.

Всплеск солнечной активности начала месяца по расчетам приведет сегодня к сильной (уровня до G3) магнитной буре планетарного масштаба говорится в публикации XRAS в Telegram-канале

Согласно расчетам, плазма может прийти к Земле уже в течение 2-3 часов, отмечается в сообщении от 11.55.