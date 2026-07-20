Ученые предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о новой магнитной буре

Москва20 июл Вести.Новая магнитная буря надвигается на Землю. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Согласно публикации, к нашей планете выходит корональная дыра на Солнце. Поток быстрого ветра из нее достигнет Земли в среду, 22 июля. При этом буря будет слабой или средней – уровня G1–G2. Высокий уровень G3, как подчеркнули в лаборатории, маловероятен.

Рост возмущений ожидается в ночь со вторника на среду, продлится не менее суток, а в пике могут сформироваться бури уровня G1–G2 (слабые и средние). Вероятность сильных бурь G3 и выше составляет около 5% говорится в сообщении

Отмечается, что вспышек на Солнце пока нет, но они могут возникнуть – с 19 июля ученые замечают попытки оттолкнуться от дна.