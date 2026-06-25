Умеренные возмущения дошли до уровня магнитной бури утром 25 июня На Земле наблюдается слабая магнитная буря

Москва25 июн Вести.Утром 25 июня на Земле наблюдается слабая магнитная буря уровня G1, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в своем Telegram-канале.

Ученые объяснили, что причина – в быстром росте скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры.

Геомагнитное событие началось около полуночи с умеренных возмущений и дошло до уровня бури около 3 часов назад говорится в публикации XRAS от 9.20

Астрономы предполагают, что сейчас наблюдается "примерно пик", и сильнее эта магнитная буря не станет.

В целом, отмечают ученые, июнь пока проходит по довольно умеренному графику: за месяц было всего 4 дня с магнитными бурями.