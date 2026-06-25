Москва25 июнВести.Утром 25 июня на Земле наблюдается слабая магнитная буря уровня G1, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в своем Telegram-канале.
Ученые объяснили, что причина – в быстром росте скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры.
Геомагнитное событие началось около полуночи с умеренных возмущений и дошло до уровня бури около 3 часов назадговорится в публикации XRAS от 9.20
Астрономы предполагают, что сейчас наблюдается "примерно пик", и сильнее эта магнитная буря не станет.
В целом, отмечают ученые, июнь пока проходит по довольно умеренному графику: за месяц было всего 4 дня с магнитными бурями.