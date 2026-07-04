ИКИ РАН: на Земле началась третья по силе в 2026 году магнитная буря

Землю накрыла мощная магнитная буря ИКИ РАН: на Земле началась третья по силе в 2026 году магнитная буря

Москва4 июл Вести.На Земле с опозданием на сутки относительно графика началась сильная магнитная буря уровня G3.33, которая прогнозировалась еще два дня назад. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

Отмечается, что почти 24 часа поле Земли держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел накануне около 14 часов по московскому времени.

Решающий перелом произошел сегодня около полуночи, когда стремительно начали расти параметры солнечного ветра. Кроме того, резко сменился знак межпланетного магнитного поля говорится в сообщении

По данным астрономов, результатом этих факторов стало геомагнитное событие. В масштабах года буря является второй по силе после очень крупного события 19-21 января уровня G4.67 и бури от 21 марта уровня G3. С последним событием сегодняшний шторм сравним по силе, но пока уступает по продолжительности.

Ученые отметили, что, несмотря на гигантские размеры наблюдающихся сейчас на Солнце групп пятен, по-настоящему серьезных взрывов они пока так и не произвели.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, как мощная вспышка окажет негативное влияние на метеозависимых людей.