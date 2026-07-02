Эксперт рассказал, как вспышка высшего уровня на Солнце отразится на людях

Стало известно, как вспышка высшего уровня на Солнце отразится на людях Эксперт рассказал, как вспышка высшего уровня на Солнце отразится на людях

Москва2 июл Вести.Мощная вспышка, которая ожидается на Солнце в ночь на 3 июля, окажет негативное влияние на метеозависимых людей. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, вспышка класса X, зафиксированная накануне, не так опасна, как та, которая ожидается в ночь на пятницу.

Будет сильнее вспышка. Если там все-таки не самой большой будет … магнитная буря, то тогда, значит, пронесло. Но если нет, то могут быть некие неприятности, скажем, для тех людей, которые чувствуют вот эти самые магнитные бури сказал эксперт

Ранее сообщалось, что в ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X, максимум явления пришелся на 23:50 мск.

Для метеозависимых людей есть ряд рекомендаций, которые желательно соблюдать в дни магнитных бурь.