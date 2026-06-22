Вспышки максимального класса X возможны на Солнце 23 июня ИПГ: на Солнце 23 июня возможны вспышки максимального класса X

Москва22 июн Вести.На Солнце 23 июня возможны мощнейшие вспышки максимального класса X. Информацию об этом разместил Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Прогноз космической погоды на 22 и 23 июня 2026 года. Вспышечная солнечная активность в основном умеренная, возможны вспышки класса Х сказано в материале

Специалисты полагают, что вспышечная активность будет в основном умеренная, но допускают появление вспышек самого высокого уровня.

По прогнозу экспертов, геомагнитное поле при этом останется спокойным, ожидаются периоды неустойчивости. А радиационная обстановка также должна быть невозмущенной, говорится в сообщении. Эксперты считают, что в отдельные часы не исключены кратковременные ухудшения условий коротковолновой радиосвязи.

Вспышки класса X - это самые мощные солнечные вспышки. Если выброс направлен к Земле, возможные сильные магнитные бури и радиопомехи. Магнитную бурю стоит ждать примерно через полтора-два дня после вспышки. За это время облако плазмы преодолеет космическое пространство.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что 21 июня на Солнце произошли две мощные вспышки.