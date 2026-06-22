Москва22 июнВести.На Солнце 23 июня возможны мощнейшие вспышки максимального класса X. Информацию об этом разместил Институт прикладной геофизики (ИПГ).
Прогноз космической погоды на 22 и 23 июня 2026 года. Вспышечная солнечная активность в основном умеренная, возможны вспышки класса Хсказано в материале
Специалисты полагают, что вспышечная активность будет в основном умеренная, но допускают появление вспышек самого высокого уровня.
По прогнозу экспертов, геомагнитное поле при этом останется спокойным, ожидаются периоды неустойчивости. А радиационная обстановка также должна быть невозмущенной, говорится в сообщении. Эксперты считают, что в отдельные часы не исключены кратковременные ухудшения условий коротковолновой радиосвязи.
Вспышки класса X - это самые мощные солнечные вспышки. Если выброс направлен к Земле, возможные сильные магнитные бури и радиопомехи. Магнитную бурю стоит ждать примерно через полтора-два дня после вспышки. За это время облако плазмы преодолеет космическое пространство.
Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что 21 июня на Солнце произошли две мощные вспышки.