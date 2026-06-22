На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса М Мощная вспышка класса М зафиксирована на Солнце

Москва22 июн Вести.Вечером 21 июня на Солнце произошла вспышка класса М6.8 — предпоследнего уровня мощности. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"). Событие зарегистрировано в 22:29 мск в группе пятен 4473 (S08E55) и продолжалось 18 минут.

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН уже фиксировали сильнейшую за 3 недели вспышку класса М2.6.

Солнечные вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения на 5 категорий: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует 10 нановатт на 1 кв. м на орбите Земли, а каждая следующая буква означает 10-кратный рост мощности. Вспышки нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать магнитные бури.