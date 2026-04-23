ТАСС: две сильные вспышки зафиксировали на Солнце впервые за две недели

На Солнце зафиксировали две мощные вспышки

Москва23 апр Вести.Две вспышки средней мощности класса М зафиксировали на Солнце утром 23 апреля, заявили в Институте прикладной геофизики агентству ТАСС.

Первая вспышка уровня M1.7 произошла в 07.35 мск и длилась 28 минут, вторая – M1.2 – была зарегистрирована в 07.59 мск и продолжалась 18 минут. Обе вспышки зафиксированы в разных группах солнечных пятен.

В институте отметили, что события такого уровня в последний раз наблюдались 9 апреля. Тогда вспышка произошла в 11.47 мск и была зарегистрирована как М1.0.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения и делятся на пять классов, среди которых A, B, C, M и X. Каждый следующий класс примерно в 10 раз сильнее предыдущего.