Две мощные вспышки произошли на Солнце

На Солнце произошли две сильные вспышки Две мощные вспышки произошли на Солнце

Москва25 апр Вести.Ученые зарегистрировали две сильные вспышки на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно данным астрофизиков, оба события принадлежат к классу М. Первая вспышка (ей присвоено М1.3 балла) произошла в 10:59 по московскому времени, вторая (М1.1 балла) – в 17:30.

Помимо этого, 25 апреля на Солнце произошло 11 обычных вспышек класса С.

Ранее в пресс-службе ИКИ РАН сообщили, что сильнейшая за последние 2,5 месяца вспышка балла Х2.5 была зафиксирована на Солнце.