На Солнце произошла сильнейшая за 2,5 недели вспышка ИКИ РАН: на Солнце произошла сильная вспышка уровня М2.6

Москва21 июн Вести.В воскресенье утром произошла сильнейшая за 2,5 недели вспышка на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как указано на сайте лаборатории, сильная вспышка балла М2.6 зафиксирована в 05.46 по московскому времени.

Последняя вспышка произошла сегодня в 05:46 — уровень M2.6 (сильная) сообщается на сайте лаборатории

Ранее также фиксировались две сильные вспышки, которым были присвоены баллы М1.0 и М1.3.

Как сообщалось, более сильная вспышка на Солнце наблюдалась 3 июня, это было событие балла Х1.0, которое назвали сильнейшим за полтора месяца.