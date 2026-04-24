На Солнце произошла сильнейшая за два месяца вспышка На Солнце зафиксировали сильнейшую за 2,5 месяца вспышку

Москва24 апр Вести.Сильнейшая за последние 2,5 месяца вспышка балла Х2.5 произошла на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что вспышка более высокого балла – Х4.2 – была зафиксирована 4 февраля. Она стала одним из главных и мощных событий на Солнце.

Вспышка уровня Х2.5 сопровождалась большим выбросом плазмы, который хорошо видно на снимках с космических телескопов. При этом центр взрыва все еще сдвинут к краю Солнца примерно на 60 градусов, поэтому плазма уходит в сторону.

Поэтому есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли. Более точный вывод можно будет сделать в течение дня по результатам математического моделирования. В любом случае фронтальные удары в такой ситуации исключены, и возможно только касание планеты краем плазменного облака говорится в сообщении Лаборатории

По словам ученых, активность на Солнце не снижается, а потому в течение дня возможны новые крупные события.

Ранее на Солнце зарегистрировали вспышку класса М4.3, которую назвали самой мощной за апрель.