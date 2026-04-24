Москва24 апрВести.Сильнейшая за последние 2,5 месяца вспышка балла Х2.5 произошла на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Отмечается, что вспышка более высокого балла – Х4.2 – была зафиксирована 4 февраля. Она стала одним из главных и мощных событий на Солнце.
Вспышка уровня Х2.5 сопровождалась большим выбросом плазмы, который хорошо видно на снимках с космических телескопов. При этом центр взрыва все еще сдвинут к краю Солнца примерно на 60 градусов, поэтому плазма уходит в сторону.
Поэтому есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли. Более точный вывод можно будет сделать в течение дня по результатам математического моделирования. В любом случае фронтальные удары в такой ситуации исключены, и возможно только касание планеты краем плазменного облакаговорится в сообщении Лаборатории
По словам ученых, активность на Солнце не снижается, а потому в течение дня возможны новые крупные события.
Ранее на Солнце зарегистрировали вспышку класса М4.3, которую назвали самой мощной за апрель.