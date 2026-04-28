Москва28 апр Вести.На Солнце во вторник зарегистрировали вспышку почти максимальной мощности, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

28 апреля в 15:33 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4420 (N14W37) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 23 минуты говорится в сообщении института

По интенсивности рентгеновского излучения солнечные вспышки классифицируют на пять категорий: A, B, C, M и X. Самая слабая из них — A0.0 — равна потоку излучения на земной орбите в 1010 нановатт на квадратный метр. С каждой следующей буквой мощность возрастает в десять раз. Такие явления иногда вызывают выбросы плазмы, и если ее облака добираются до Земли, это может спровоцировать магнитные бури.

Предыдущие вспышки на Солнце были зафиксированы 25 апреля.