Москва2 июнВести.На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
По информации ученых, активность на Солнце зафиксирована 2 июня в 13.05 по московскому времени.
В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4455 (N10W00) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 31 минутаговорится в сообщении на сайте института
До этого в 07.45 мск ученые зафиксировали вспышку М1.2 продолжительностью 5 минут.
26 мая Лаборатория солнечной астрономии заявила, что на обратной стороне Солнца продолжаются мощные взрывы.