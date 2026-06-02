Ученые сообщили о мощной вспышке на Солнце ИКИ РАН: на Солнце произошла сильная вспышка

Москва2 июн Вести.На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По информации ученых, активность на Солнце зафиксирована 2 июня в 13.05 по московскому времени.

В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4455 (N10W00) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 31 минута говорится в сообщении на сайте института

До этого в 07.45 мск ученые зафиксировали вспышку М1.2 продолжительностью 5 минут.

26 мая Лаборатория солнечной астрономии заявила, что на обратной стороне Солнца продолжаются мощные взрывы.