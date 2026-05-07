Москва7 маяВести.Солнечная вспышка предпоследнего класса мощности произошла 7 мая.
Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
Уточняется, что активность звезды длилась около 70 минут.
7 мая в 18:14 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.6 (N19E88)говорится в материалах
Вспышки на Солнце могут приводить к выбросам солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, провоцируют магнитные бури. В это время обычно по ночам наблюдаются полярные сияния.
Магнитные бури на Земле ожидаются с 15 по 18 мая.
Накануне астрономы обнаружили огромную черную стрелку на Солнце.