Москва6 мая Вести.Огромную черную стрелку на Солнце обнаружили российские астрономы. Она проходит по диагонали Светила и состоит из солнечных пятен.

Об этом в Telegram-канале сообщила Лаборатория солнечной активности Института космических исследований РАН.

Ремонтные работы сегодня в Солнечной системе. Облетать справа прокомментировали сотрудники лаборатории неожиданное открытие

Сотрудники лаборатории снабдили фотографию Солнца с пятнами в виде стрелки и дорожного знака. И это при том, что в феврале на Солнце внезапно исчезли все пятна, а солнечная активность достигала минимума.

Руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый предупреждал тогда, что солнечная активность в ближайшие десятилетия будет увеличиваться.

Сейчас отмечается высокий уровень солнечной активности. Во время пиков солнечной активности резко возрастает скорость схождения фрагментов космического мусора с низкой околоземной орбиты в плотные слои атмосферы, отметили индийские коллеги российских астрономов. Они опубликовали статье в научном журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences. Этот эффект стоит учитывать при запуске спутников во время солнечных максимумов, отметила научный сотрудник индийского Космического центра имени Викрама Сарабхая Айша Ашруф.