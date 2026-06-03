© Взрывные процессы на Солнце грандиозны по масштабу, но не так уж опасны для жителей Земли., Globallookpress

Ученые сообщили о "черном взрыве" на Солнце ИКИ РАН: на Солнце произошел "черный взрыв"

Москва3 июн Вести.На Солнце из-за мощных вспышек произошел "черный взрыв", сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

По информации ученых, произошедшая 3 июня в 10.00 по московскому времени вспышка "разорвала и разметала" в солнечной короне облако нейтрального водорода. В лаборатории объяснили, что водород в таком состоянии практически не прозрачен в спектре, который излучает Солнце.

В результате на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует до тех пор, пока нейтральный водород не окажется полностью ионизованным или не уйдет за пределы солнечного диска. В данном случае произошло второе говорится в публикации

Отмечается, что часть этого облака позже придет к Земле, попадет в атмосферу, осядет в горных породах, океанах и будет поглощена растениями.

Ранее стало известно, что на Солнце утром 3 июня была зарегистрирована вспышка класса M9.3, ставшая самой мощной с апреля текущего года.