Ученые сообщили о взрыве на Солнце

Москва10 мая Вести.На Солнце произошел взрыв. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

По информации ученых, взрыв зафиксировали "только что".

Вот это взрыв. Только что на Солнце. Вспышка M5.7 в вышедшей с обратной стороны Солнца новой активной области 4436 следует из публикации

Как следует из сообщения, уже через 2 дня эта группа пятен войдет в зону влияния на Землю.

Ранее стало известно, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности, которая длилась около 70 минут. В ближайшие дни эта вспышка вызовет на Земле магнитные бури.