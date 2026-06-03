На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку за последние полтора месяца ИКИ РАН: сильнейшую с 24 апреля вспышку зафиксировали на Солнце

Москва3 июн Вести.На Солнце утром 3 июня была зарегистрирована вспышка класса M9.3, ставшая самой мощной с 24 апреля 2026 года. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

По данным ученых, рост солнечной активности начал наблюдаться еще во вторник днем, когда после длительного спокойного периода резко увеличилось число вспышечных процессов.

На Солнце в 04:36 по московскому времени зарегистрирована вспышка уровня M9.3, которая, согласно каталогам, является самой сильной с 24 апреля 2026 года говорится в сообщении

Специалисты отмечают, что вспышка произошла практически в центре солнечного диска. Такое расположение теоретически повышает вероятность воздействия возможных выбросов плазмы на Землю.

Однако на данный момент объективные средства наблюдения не подтверждают выбросы, сопровождающие вспышку. В связи с этим ученые пока не ожидают каких-либо серьезных последствий для Земли и оценивают событие как безопасное.

Накануне ученые лаборатории сообщали о вспышке предпоследнего класса мощности на Солнце.