Ученые сообщили о самой сильной вспышке на Солнце в апреле

Москва23 апр Вести.В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о самой мощной вспышке на Солнце в апреле.

Речь идет о вспышке класса M4.3. По данным ученых, в течение суток возможны вспышки еще более высокого уровня.

На Солнце вспышка M4​​​.3. Самая сильная в этом месяце. В течение суток ожидается выход на вспышки высшего балла говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лаборатории

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили, что две вспышки средней мощности класса М зафиксировали на Солнце утром 23 апреля.