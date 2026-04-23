Москва23 апрВести.В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о самой мощной вспышке на Солнце в апреле.
Речь идет о вспышке класса M4.3. По данным ученых, в течение суток возможны вспышки еще более высокого уровня.
Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили, что две вспышки средней мощности класса М зафиксировали на Солнце утром 23 апреля.