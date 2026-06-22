На Солнце зафиксированы две мощные вспышки ИКИ РАН: на Солнце произошли две мощные вспышки

Москва22 июн Вести.В воскресенье, 21 июня, на Солнце произошли две мощные вспышки, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Солнце вступает в новую неделю в состоянии роста активности. В воскресенье зарегистрированы две подряд заметные вспышки уровня M2.6 (с пиком в 05.46 по московскому времени) и M6.8 (в конце дня, в 22.29 по московскому времени). Оба события являются самыми сильными с 3 июня, то есть за последние 3 недели говорится в Telegram-канале лаборатории

Одна из двух вспышек, сообщили ученые, сопровождалась выбросом плазмы в космос. Уточняется, что в обоих случаях вспышки наблюдались на восточном крае Солнца в одной и той же растущей группе пятен. В центре солнечного диска – напротив Земли – группа пятен окажется 25 июня.

Самой мощной вспышкой на Солнце за последнее время стал взрыв класса M9.3, зафиксированный 3 июня 2026 года в 04.36 по московскому времени.