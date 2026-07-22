Астрономы ИКИ РАН зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку за две недели

На Солнце произошла крупнейшая с 7 июля вспышка Астрономы ИКИ РАН зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку за две недели

Москва22 июл Вести.МОСКВА. Наиболее мощная за последние две недели солнечная вспышка была зафиксирована в среду. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Самая сильная солнечная вспышка с 7 июля, то есть более чем за две недели, зарегистрирована около часа назад, в 09.35 по московскому времени. Событие произошло на фоне общего усиления солнечной активности в последние сутки говорится в Telegram-канале лаборатории

Как отмечают специалисты, за минувшие сутки на Солнце было отмечено порядка 20 вспышек, при том что три дня назад средний показатель составлял 1–2 события за день.

В лаборатории пояснили, что вспышки фиксируются в так называемых геоэффективных солнечных областях, откуда возможно воздействие на Землю, однако прямой угрозы они пока не представляют. По словам специалистов, главным фактором космической погоды по-прежнему остается крупная корональная дыра, которую сейчас наблюдают на звезде.

По словам ученых, из-за этого сохраняется высокая вероятность магнитных бурь слабого и среднего уровня, поскольку геомагнитные индексы уже повысились, однако все еще не достигли порога магнитных бурь.

"Считается, что рост числа вспышек продолжится. В течение суток-двух возможен выход на события уровня X2 добавили специалисты

В лаборатории уточнили, что нынешний рост активности рассматривается как локальный и связан со случайным появлением обособленной крупной группы солнечных пятен, получившей в каталоге номер 4493. Общий же уровень солнечной активности на текущий момент оценивается как низкий.