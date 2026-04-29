Более 20 вспышек произошло на Солнце при спокойной геомагнитной обстановке

Более 20 вспышек за сутки: Солнце сохраняет повышенную активность Более 20 вспышек произошло на Солнце при спокойной геомагнитной обстановке

Москва29 апр Вести.Во вторник, 28 апреля, Солнце продемонстрировало всплеск активности. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали более 20 вспышек, большинство из которых относятся к слабому и среднему классам.

В то же время геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной, а космическая погода оценивается как умеренно возмущенная.

По данным мониторинга, вспышечная активность на Солнце сохраняется на повышенном уровне. Ученые отмечают, что звезда сейчас высвобождает энергию через серию многочисленных, но относительно слабых вспышек, не переходя к мощным выбросам.

Вместе с тем, уточняют специалисты, вероятность новых сильных вспышек в ближайшие сутки составляет 20–30%, а геомагнитная обстановка останется спокойной.