Ученые сообщили, что Солнце ударило по Земле с обратной стороны XRAS: на обратной стороне Солнца продолжаются мощные взрывы

Москва26 мая Вести.На обратной стороне Солнца продолжаются мощные взрывы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS). Новое космическое событие произошло сегодня около полуночи по московскому времени.

Ученые отметили, что с ним еще предстоит разбираться, однако предварительно все выглядит так, что последний выброс плазмы смог зацепить Землю даже с обратной стороны Солнца.

Солнце ударило по Земле с обратной стороны говорится в публикации XRAS в Telegram-канале

На это предположение ученых наводит радиационный шторм умеренной силы, который сейчас происходит в окрестностях нашей планеты.

Можно было бы предположить, отмечают астрономы, что взрыв был синхронизирован с каким-то иным событием на видимой стороне, однако пока его признаков найти не удалось.

Ранее сообщалось, что на обратной стороне Солнца обнаружен один из самых опасных центров активности.