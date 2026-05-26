Москва26 маяВести.На обратной стороне Солнца продолжаются мощные взрывы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS). Новое космическое событие произошло сегодня около полуночи по московскому времени.
Ученые отметили, что с ним еще предстоит разбираться, однако предварительно все выглядит так, что последний выброс плазмы смог зацепить Землю даже с обратной стороны Солнца.
Солнце ударило по Земле с обратной стороныговорится в публикации XRAS в Telegram-канале
На это предположение ученых наводит радиационный шторм умеренной силы, который сейчас происходит в окрестностях нашей планеты.
Можно было бы предположить, отмечают астрономы, что взрыв был синхронизирован с каким-то иным событием на видимой стороне, однако пока его признаков найти не удалось.
Ранее сообщалось, что на обратной стороне Солнца обнаружен один из самых опасных центров активности.