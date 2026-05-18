Москва18 маяВести.Группа солнечных пятен огромных размеров сформировалась на обратной стороне Солнца. Речь идет об одном из самых опасных центров активности за последние годы. Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом Solar Orbiterговорится в сообщении
По данным ученых, самые сильные вспышки в истории происходили в активных областях рекордного размера.
Схожая по размеру и положению область появлялась на Солнце в мае 2024 года, отметили в ИКИ РАН.
Произошедшая тогда серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 летпояснили специалисты
Согласно прогнозу, примерно через неделю область окажется в поле зрения Земли, а еще через неделю перейдет в наиболее опасное положение - точно напротив нашей планеты.
Ранее ученые лаборатории ИКИ РАН описали надвигающуюся на Землю магнитную бурю цитатой Джокера из фильма "Темный рыцарь".