ИКИ РАН: на Солнце появился один из опаснейших центров активности

На обратной стороне Солнца обнаружен один из самых опасных центров активности

Москва18 мая Вести.Группа солнечных пятен огромных размеров сформировалась на обратной стороне Солнца. Речь идет об одном из самых опасных центров активности за последние годы. Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом Solar Orbiter говорится в сообщении

По данным ученых, самые сильные вспышки в истории происходили в активных областях рекордного размера.

Схожая по размеру и положению область появлялась на Солнце в мае 2024 года, отметили в ИКИ РАН.

Произошедшая тогда серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет пояснили специалисты

Согласно прогнозу, примерно через неделю область окажется в поле зрения Земли, а еще через неделю перейдет в наиболее опасное положение - точно напротив нашей планеты.

Ранее ученые лаборатории ИКИ РАН описали надвигающуюся на Землю магнитную бурю цитатой Джокера из фильма "Темный рыцарь".