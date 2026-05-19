Ученые заявили о скором начале мертвого сезона на Солнце ИКИ РАН: на видимой стороне Солнца скоро начнется мертвый сезон активности

Москва19 мая Вести.На видимой стороне Солнца в скором времени начнется мертвый сезон - период, когда на звезде некоторое время не будут происходить вспышки. Об этом Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила в своем Telegram-канале.

По информации астрономов, активные области на видимой стороне Солнца приближаются к исчерпанию энергии.

Судя по всему, сегодня последний день, когда какие-то небольшие события еще возможны, а начиная с завтрашнего дня начнется мертвый сезон говорится в публикации

При этом, предположили в ИКИ РАН, этот период продлится на протяжении 2-3 суток, после чего с обратной стороны звезды на видимую начнут выходить активные центры.

Ранее стало известно, что на обратной стороне Солнца сформировалась группа солнечных пятен огромных размеров. Как рассказывали ученые, речь идет об одном из самых опасных центров активности за последние годы.