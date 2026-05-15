Москва15 маяВести.Ученые лаборатории Института космических исследований (ИКИ) РАН описали надвигающуюся на Землю магнитную бурю цитатой Джокера из фильма "Темный рыцарь".
В Telegram-канале лаборатории опубликовали график солнечного ветра, где заметно, как этот параметр растет. В качестве описания к изображению ученые использовали цитату злодея Джокера из фильма "Темный рыцарь".
Никто не паникует, когда все идет согласно плану. Даже если план чудовищенпроцитировали в сообщении персонажа ленты
По словам ученых, в пятницу из-за корональной дыры на Солнце на Земле неминуемо возникнет магнитная буря. С вероятностью 85% она достигнет среднего диапазона G1-G2.
