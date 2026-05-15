В ИКИ РАН сравнили надвигающуюся магнитную бурю с "чудовищным планом" Джокера Российские ученые описали надвигающуюся магнитную бурю цитатой Джокера

Москва15 мая Вести.Ученые лаборатории Института космических исследований (ИКИ) РАН описали надвигающуюся на Землю магнитную бурю цитатой Джокера из фильма "Темный рыцарь".

В Telegram-канале лаборатории опубликовали график солнечного ветра, где заметно, как этот параметр растет. В качестве описания к изображению ученые использовали цитату злодея Джокера из фильма "Темный рыцарь".

Никто не паникует, когда все идет согласно плану. Даже если план чудовищен процитировали в сообщении персонажа ленты

По словам ученых, в пятницу из-за корональной дыры на Солнце на Земле неминуемо возникнет магнитная буря. С вероятностью 85% она достигнет среднего диапазона G1-G2.

Также ранее сообщалось о взрыве на Солнце.