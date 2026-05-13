"Удар по Земле": ученые прогнозируют магнитную бурю и новую сильную вспышку Ученые Лаборатории солнечной астрономии ждут магнитную бурю в пятницу, 15 мая

Москва13 мая Вести.Магнитная буря ожидается на Земле в пятницу, 15 мая. Такую информацию обнародовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно этим данным, самая крупная из присутствующих в настоящее время корональных дыр на Солнце входит в область, откуда будет влиять на нашу планету. Ученые рассказали, что разойтись с этой корональной дырой "вообще невозможно", и прогноз построен вокруг силы ее влияния, начало которого должно быть в пятницу.

Основная ветвь прогноза (85%) предполагает магнитные бури G1-G2 (средний уровень). С вероятностью 15% магнитосфера удержится в желтой (возмущения) или даже зеленой (спокойное состояние) зоне сказано в материале

Помимо этого, есть 50-процентая вероятность того, что 13 мая Землю может задеть край выброшенного Солнцем 10 мая плазменного облака, рассказали в Лаборатории. Согласно этой информации, выброс может как и пройти мимо, так и " ударить по планете".

Также специалисты полагают, что скоро должна быть третья сильная вспышка класса М в активной 4436.

Если область сумела за эти три дня накопить энергии на новый взрыв, то он может произойти уже сегодня или завтра с прямым ударом по Земле сказано в сообщении

Авторы материала добавили, что видимых предвестников новой вспышки пока нет.

Ранее в Лаборатории сообщали, что 10 мая на Солнце произошел взрыв.