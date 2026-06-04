Москва4 июн Вести.Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН спрогнозировали сильную и продолжительную магнитную бурю категории G3 в четверг, 4 июня.

По данным ученых, она накроет Землю уже вечером по московскому времени.

Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается уже сегодня вечером по московскому времени в результате прихода к Земле сразу нескольких (двух или трех) облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек говорится в Telegram-канале лаборатории

Астрономы отметили, что ожидающаяся буря может стать второй или третьей по силе в этом году.

Накануне на Солнце была зафиксирована мощнейшая за последние полтора месяца вспышка.