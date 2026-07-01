Сильнейшая вспышка на Солнце принесет на Землю магнитную бурю XRAS: после сильнейшей вспышки на Солнце магнитная буря неизбежна

Москва1 июл Вести.В ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X, максимум явления пришелся на 23:50 мск. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в своем Telegram-канале.

Несмотря на то, что вспышка относится к высшей категории, она является умеренной по силе. Измеренный балл X1.1 всего на 10% превышает нижнюю границу класса, при том что весь диапазон данной категории составляет X1-X10, а в XXI веке регистрировались в том числе вспышки категории X20.

Несмотря на умеренную мощность взрыва (если такой термин можно употребить к сосуществованию высшей категории), при нынешнем положении активных солнечных центров почти точно на линии Солнца – Земли удар все равно будет довольно ощутимым говорится в сообщении

При этом бурь и радиационных штормов высшего уровня не ожидается, и даже уровень, предшествующий высшему (G4), вряд ли будет достигнут, но явления категории G3 (сильные) неизбежны.

Как показывает моделирование, фронт от вспышечного взрыва придет к планете уже завтра в диапазоне от 21 до 24 часов по московскому времени. Произошедшая буря, как ожидается, будет самой сильной с марта текущего года.