Вспышка высшего класса произошла на Солнце На Солнце зафиксирована вспышка высшего класса X

Москва1 июл Вести.Ученые зафиксировали на Солнце вспышку самого высокого класса – X. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Солнечные вспышки классифицируют по интенсивности их рентгеновского излучения на пять уровней: A, B, C, M и X.

Вот и первая X вспышка говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии

Ранее стало известно, что на Солнце наблюдается самая большая активная область текущего года. Группа пятен 4478, как отмечалось, достигла самых больших размеров среди других групп в 2026 году.