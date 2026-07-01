Москва1 июлВести.Ученые зафиксировали на Солнце вспышку самого высокого класса – X. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Солнечные вспышки классифицируют по интенсивности их рентгеновского излучения на пять уровней: A, B, C, M и X.
Вот и первая X вспышкаговорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии
Ранее стало известно, что на Солнце наблюдается самая большая активная область текущего года. Группа пятен 4478, как отмечалось, достигла самых больших размеров среди других групп в 2026 году.