На Солнце зафиксирована самая крупная группа пятен в этом году

Группа пятен на Солнце достигла самых крупных размеров в этом году На Солнце зафиксирована самая крупная группа пятен в этом году

Москва28 июн Вести.На Солнце наблюдается самая большая активная область 2026 года. Группа пятен 4478 достигла самых больших размеров среди других групп в этом году. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии.

По последним данным, площадь группы оценивается в 1190 единиц.

Предыдущая самая крупная группа № 4366, которая наблюдалась в феврале, произвела тогда вспышку X8.1 и заодно мимоходом побила рекорд XXI века по общему числу сильных вспышек, имела на пике площадь 1100 отмечается в сообщении

В данной области фактической активности нет, склонность к крупным взрывам отсутствует.