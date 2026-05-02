Ученый Тюркеш: Турцию может ждать опустынивание Ученый Тюркеш предупредил о риске аномальной жары и дефицита воды в Турции

Москва2 мая Вести.В 2026 году Турция может столкнуться с экстремальными погодными явлениями, включая рекордные температурные показатели и масштабную засуху. О климатической угрозе, нависшей над страной, рассказал в интервью газете Milliyet профессор Босфорского университета Мурат Тюркеш. По словам эксперта, наиболее сложная обстановка прогнозируется в центральных, юго-западных и юго-восточных регионах республики.

Специалист подчеркнул, что текущие изменения климата, сопровождающиеся дефицитом осадков и активным испарением влаги, ставят под удар не только экологию, но и стабильность всей страны.

Вероятность мощного Эль-Ниньо [аномально жаркой погоды и засухи] существует в Центральной Анатолии, на юго-западе и юго-востоке республики отметил ученый

Эксперт сделал неутешительный прогноз относительно долгосрочных перспектив региона.

Если изменение климата продолжится с такой же скоростью, как сейчас [рост температур, изменение режима осадков, уменьшение влажности почвы], то существует вероятность, что засушливый, даже пустынный климат, который сегодня наблюдается на севере Сирии, в 2040 гг. проникнет в Турцию пояснил Тюркеш

В этом случае на территории Юго-Восточной Анатолии, в центральных и южных районах, на западе и во Фракии может начаться засуха, а вследствие - физический и экономический дефицит воды, проблемы продовольственной безопасности.

В прошлом году республика уже переживала одну из самых серьезных засух за полвека, когда температура в отдельных провинциях поднималась до 55 градусов. На фоне подобных угроз в Турции призывают к экстренной разработке стратегий по защите водных ресурсов и адаптации сельского хозяйства к новым климатическим условиям.