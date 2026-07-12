Москва12 июл Вести.Аномальная жара может вновь накрыть Европу как в ближайшие месяцы, так и в последующие годы. Такое мнение РИА Новости высказала профессор метеорологии и климатологии Университета Рединга Ханна Клоук.

По словам климатолога, повышение средней температуры атмосферы способствует более частому возникновению экстремальной жары.

Нам следует ожидать еще больше подобных явлений, как этим летом, так и в последующие годы, потому что более теплая атмосфера учащает экстремальную жару, делая ее более интенсивной и продолжительной сказала Клоук

Она также отметила, что Великобритания недостаточно подготовлена к подобным погодным явлениям. Так, по ее оценке, дома в стране спроектированы для удержания, а не отведения тепла. Кроме того, с высокими температурами плохо справляются городская инфраструктура и транспортные сети.

В июне мы видели, как плавились рельсы, а больницы объявляли о критических ситуациях напомнила эксперт

Одновременно одну из наиболее интенсивных волн жары за последние годы переживают страны Южной Европы, включая Испанию, Португалию, Францию, Италию и Грецию. Ранее отмечалось, что аномально высокие температуры сопровождаются засухой и сильным ветром, повышая риски обширных лесных пожаров.