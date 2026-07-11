Москва11 июл Вести.Страны Европы столкнулись с новой волной аномально высоких температур. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные европейской системы мониторинга.

Третья в этом году волна жары в Западной Европе привела к обширным лесным пожарам. Температура воздуха в Испании достигла 44°C, а во Франции — 40°C, сопровождаясь ветром и засухой, что способствует быстрому распространению огня.

Ситуацию можно считать одной из самых серьезных за последние годы — сезон лесных пожаров начался в этом году гораздо раньше, чем обычно, и отличается исключительной интенсивностью, отмечает издание.

В июле пожары, возникшие из-за сильной жары, истребили более 126 тыс. гектаров земли. Почти 40% пришлось на Испанию.

На прошедшем в конце июня саммите структуры ООН призвала активно внедрять национальные планы по защите от жары и увеличить финансирование систем здравоохранения, отмечает "Коммерсант".