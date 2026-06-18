Во Франции введен предпоследний уровень опасности из-за аномальной жары На половине территории Франции из-за жары ввели оранжевый уровень опасности

Москва18 июн Вести.Более чем на половине территории Франции на 19 июня был объявлен оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности из-за экстремальной жары. Об этом сообщила метеослужба страны.

Уточняется, что температура во многих регионах превысит отметку в 30 градусов, а местами достигнет 40.

Распространение оранжевого уровня опасности из-за жары на 53 департамента (из 96 в европейской части Франции – Прим. ред.) с 12 часов пятницы говорится в сообщении

Специалисты предупреждают, что 21 и 22 июня могут стать одними из самых жарких дней за всю историю метеонаблюдений во Франции.

В настоящее время в ряде областей уже были отменены некоторые рейсы на поезда, в ряде населенных пунктах закрыты школы и отменены устные экзамены.

Ранее депутаты Госдумы предложили сокращать рабочий день в жару.