Москва15 июл Вести.Ситуация во Франции близка к катастрофе из-за аномально высокой температуры: останавливается общественный транспорт, происходят перебои с электричеством, а пожарные команды не справляются с многочисленными возгораниями. Об этом ИС "Вести рассказала главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Она добавила, что из-за пожаров может пострадать уникальный лес Фонтенбло. При этом редактор альманаха отметила, что по мнению местных жителей, большая часть возгораний является рукотворными.

Ситуация в стране со всеми бюджетами, абсолютно во всех областях, будь то здравоохранение, будь то образование, будь то военный бюджет и все остальное вместе взятое, как вы знаете, не просто серьезная, но и катастрофическая. Страна изнывает из-за анормальной жары в госпиталях, в учебных учреждениях, в транспорте не хватает кондиционеров. Не хватает для тушения многочисленных пожаров по всей территории Франции, где удерживается эта аномальная жара уже вторую неделю и в ближайшие две-три недели обещают засуху, не хватает пожарных самолетов для тушения. Горит лес Фонтенбло, ближайший к Парижу. Это уникальный лес, уже более двух тысяч гектаров выжжено. Все до единого пожары, будь то виноградники, будь то ближайшее припарижье, все пожары рукотворные рассказала Кондратьева-Сальгеро

Она добавила, что в самый разгар летних каникул в стране останавливается общественный транспорт.

Останавливается транспорт в самый разгар школьных каникул и вообще отпусков. Останавливают поезда, поскольку идут перебои из-за аномальной жары, перебои с электричеством. [Поэтому] не ходят поезда заявила Кондратьева-Сальгеро

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары во Франции была приостановлена работа трех ядерных реакторов. Мощность еще восьми была уменьшена.