Во Франции эвакуируют 10 тысяч человек из-за крупного лесного пожара BFMTV: на юго-западе Франции из-за пожара эвакуируют жителей 20 коммун

Москва5 июл Вести.Власти департамента Восточные Пиренеи на юго-западе Франции проводят эвакуацию около 10 тысяч человек из-за масштабного лесного пожара, который пока не удается контролировать. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Наиболее масштабная эвакуация проходит в коммуне Ий-сюр-Те (Ille-sur-Têt) , где проживают около 5,5 тысячи человек. Их временно размещают в районе Мулен-а-Ван города Перпиньян.

Еще около 5 тысяч человек эвакуировали из 19 коммун и нескольких кемпингов в области Аспр и прилегающих к ней районах.

Префект департамента Пьер Рено сообщал, что пожар охватил порядка 1,6 гектара и представляет собой полосу огня шириной 18 километров.

К пожарам привела аномально жаркая погода. Более двух тысяч фоанцузов, по данным национального министерства здравоохранения, скончались от жары за минувшую неделю.