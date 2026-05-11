Москва11 мая Вести.Крупный природный пожар возник на юге американского штата Флорида недалеко от Майами, сообщает телеканал NBC Miami.

Пожарно-спасательные бригады работали над локализацией крупного лесного пожара, который распространялся в округах Майами-Дейд и Бровард говорится в сообщении

Согласно видео, пламя бушует в сухой осоке и подходит к домам, протяженная стена огня движется вдоль поля. Дым распространился на соседние районы.

Огонь тушат не меньше 12 спасательных подразделений, используется авиация, данных о наличии пострадавших нет.

Пожар угрожал нескольким домам, но жители сообщили телеканалу…, что с ними все в порядке отмечается в сообщении

В начале 2025 года масштабные пожары в Калифорнии унесли жизни 28 человек, сильно пострадали некоторые районы Лос-Анджелеса, сгорело множество частных домов, в том числе в элитных районах, где жили знаменитости. Президент США Дональд Трамп сравнивал эти пожары с ядерным ударом.