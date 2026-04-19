В США при пожаре пострадали шесть спасателей, десятки жителей остались без крова

В США при пожаре пострадали шесть спасателей, 60 человек остались без крова В США при пожаре пострадали шесть спасателей, десятки жителей остались без крова

Москва19 апр Вести.В американском Ньюарке (штат Нью-Джерси) ночью произошел крупный пожар, в результате которого пострадали спасатели. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на заявления местных властей.

В материале указывается, что огонь охватил несколько жилых построек. В ходе ликвидации возгорания пострадали шесть пожарных.

По словам чиновников, все они были оперативно госпитализированы, полученные травмы не представляют угрозы для жизни. Более 60 местных жителей были вынуждены экстренно покинуть свои квартиры.

Профильные службы начали расследование инцидента. Официальные лица охарактеризовали случившееся как разрушительное бедствие для жилого квартала.

Ранее на американском авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) произошел пожар во время планового технического обслуживания на военно-морской верфи в Норфолке (штат Вирджиния). Три моряка получили ожоги.