Три моряка ВМФ США пострадали при пожаре на авианосце Dwight D. Eisenhower

Москва17 апр Вести.На американском авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) произошел пожар во время планового технического обслуживания на военно-морской верфи в Норфолке (штат Вирджиния). Об этом сообщил Военно-морской институт США USNI News со ссылкой на представителя ВМС.

Инцидент произошел во вторник, 14 апреля. Экипаж корабля и сотрудники военно-морской верфи заметили возгорание, после чего смогли локализовать и потушить огонь.

В результате происшествия пострадали трое моряков. Им оказали медицинскую помощь на борту, после чего они вернулись к своим обязанностям.

Ранее сообщалось, что американский авианосец USS Gerald R. Ford, задействованный в операциях в Венесуэле и Иране, поставил рекорд по длительности боевого развертывания с момента окончания вьетнамской войны в 1975 году. 16 апреля сообщалось, что корабль находился на дежурстве 295 дней.