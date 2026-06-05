CNN: ремонт поврежденного авианосца Gerald R. Ford может затянуться на год

Авианосец США Gerald R. Ford оказался поврежден сильнее, чем заявляли официально CNN: ремонт поврежденного авианосца Gerald R. Ford может затянуться на год

Москва5 июн Вести.Флагман американских военно-морских сил (ВМС) авианосец USS Gerald R. Ford, находившийся у берегов Ирана, был поврежден сильнее, чем официально признавалось, ремонт судна может занять около года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

В марте на борту авианосца вспыхнул пожар, и, как отмечается, он оказался более разрушительным, чем утверждали в ВМС.

По информации высокопоставленного американского чиновника, во время инцидента система пожаротушения на авианосце не сработала, и с пламенем были вынуждены бороться сами моряки. Потушить пламя удалось лишь спустя 30 часов.

Я в самом деле думал, что мы лишимся судна сказал в беседе с CNN один из моряков

USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Норфолке, штат Вирджиния, в мае, установив рекорд по длительности боевого развертывания среди авианосцев США со времен вьетнамской войны – 11 месяцев в море. За это время он был переброшен из Европы в Карибский регион для участия в военной операции в Венесуэле, после чего переправлен на Ближний Восток.

Как писала газета The New York Times, в результате мартовского пожара на авианосце два человека получили травмы, десятки членов экипажа отравились угарным газом, свыше шести сотен военнослужащих лишились спальных мест и были размещены в общих проходах и помещениях.

По версии греческого издания Kathimerini, моряки самостоятельно устроили пожар на судне, чтобы поскорее уйти с Ближнего Востока. Схожее заявление распространили иранские государственные СМИ.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что в Пентагоне подозревают о наличии серьезных проблем у авианосца.