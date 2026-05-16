Москва16 мая Вести.Авианосец американских ВМС "Джеральд Форд" (USS Gerald R. Ford) вернулся на базу в Норфолке после 11 месяцев в море и участия в операции против Ирана. Об этом сообщил Военно-морской институт США​​​.

"Джеральд Форд" неоднократно фигурировал в сводках происшествий на борту. Так, New York Times сообщала, что в марте экипаж свыше 30 часов тушил вспыхнувший в прачечной корабля пожар. А по данным Wall Street Journal, в конце февраля стало известно о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.

Авианосец вернулся в субботу на базу ВМС в Норфолке

"Джеральд Форд", как следует из заявления, находился в походе 326 дней, что стало рекордом.

Глава Пентагона Пит Хегсет уже прибыл в Норфолк, чтобы встретить авианосец и его экипаж из 4,5 тысячи моряков.