Москва18 апр Вести.Атомный авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford в сопровождении двух эсминцев вошел в акваторию Красного моря. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на двух американских оборонных чиновников, пожелавших сохранить анонимность.

По их данным, авианосец, ранее действовавший в восточной части Средиземного моря, прошел через Суэцкий канал вместе с эсминцами USS Mahan и USS Winston S. Churchill и теперь несет службу в районе Красного моря.

Возвращение авианосца в ближневосточные воды последовало после более чем месячного нахождения в Средиземном море. 12 марта на борту произошло возгорание в помещении прачечной, после чего корабль направился на базу Суда на греческом острове Крит. Несмотря на эту задержку, авианосец установил рекорд по продолжительности развертывания для американских авианосцев со времен войны во Вьетнаме.

Сейчас в Аравийском море уже действует авианосец USS Abraham Lincoln. Кроме того, по сведениям чиновников, к региону направляется третий авианосец - USS George H. W. Bush, который в настоящее время находится у побережья Южной Африки.